Анна Седокова ответила на обвинения в приставаниях к Константину Меладзе

Москва, 11 июля. Певица Анна Седокова решила отстоять свою честь и ответила на обвинения экс-супруги Валерия Меладзе в харрасменте, который она якобы устраивала в группе «ВИА Гра».

Ирина Меладзе неожиданно встала на защиту своего бывшего мужа и его брата, продюсера Константина Меладзе. Не так давно Ани Лорак намекнула, что Константин Меладзе приставал к своим подопечным, в том числе и к участницам «ВИА Гры», обещая им продвижение по карьере в обмен на интим. По словам Ирины, развратные девушки из популярного коллектива сами «вешались» на продюсера и пытались склонить его к сексуальным отношениям.

«На продюсера шла атака и, я бы даже сказала, охота. Я была шокирована этим поведением», — заявила Ирина Меладзе в программе «Судьба человека».

Экс-супруга артиста добавила, что в 2000-х годах оказалась на съемке клипа «ВИА Гры» и своими глазами увидела, как одна из участниц приставала к Константину Меладзе. Она не стала называть имя девушки, описав ее, как «многодетную мать» и «известную певицу». Конечно же, все подумали, что речь идет об Анне Седоковой, которая сейчас воспитывает троих детей.

Артистка, несмотря на то, что напрямую ее никто не обвинял, решила развеять слухи о своем неподобающем поведении в группе. Звезда заявила, что слова Ирины Меладзе нанесли удар не только по ее репутации, но так же оскорбили ее детей.

«Я сейчас не единственная «бывшая участница и многодетная мать» прекрасной группы «ВИА Гра». Вы бы погуглили перед тем, как упоминать меня в такой сомнительной истории», — пишет Telegram-канал «Антиглянец».

Бывшая жена Валерия Меладзе уверена, что именно из-за специфики работы продюсера распался его первый брак с Яной Сумм. По словам Ирины, супруге музыканта приходилось нелегко, ведь ее мужа постоянно «караулили девицы», что негативно сказалось на отношениях.