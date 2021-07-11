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Врач объяснил, как формируется иммунитет после назальных вакцин от COVID-19

  /   Обновлено: 11 июля 2021 09:38
Общество
Врач объяснил, как формируется иммунитет после назальных вакцин от COVID-19
pixabay.com

Москва, 11 июля. Вакцины от коронавируса в виде назальных капель могут немного дольше формировать иммунный ответ, в отличие от инъекционных препаратов, рассказала врач-инфекционист Светлана Ищенко.

Инъекция сразу попадает в кровь, благодаря чему ответная реакция организма происходит быстрее. При других формах вакцинации иммунная защита также сработает, но немного позже. При оральном введение препарата против COVID-19 необходима хорошая работа кишечника, отметила специалист в беседе с ТАСС.

«Если кишечник будет хорошо работать, то все усвоится. Если усвоится — попадет в кровь, будет ответ иммунной системы», — объяснила Ищенко.

Клинические испытания препарата от коронавируса в виде капель в нос могут начаться в Москве к концу лета, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Назальная форма позволит упростить процесс вакцинации и сделать его более удобным.

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вакцинация капли коронавирус
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