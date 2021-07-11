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Жителям России назвали лучший тип питания в жару
Общество
Жителям России назвали лучший тип питания в жару
pixabay.com

Москва, 11 июля. Рацион питания в жарку погоду необходимо корректировать для снижения нагрузки на организм, объяснила врач Центра медицинской профилактики Вера Павлова.

Первым делом в теплое время года стоит резко уменьшить количество животных жиров. Так, на какое-то время лучше отказаться от сала, пошутила методист.

«Нужно тщательно следить за белковой пищей, чтоб она была термически обработана, копчености и соленья — нужно обязательно хранить в холодильнике и строго выдерживать сроки хранения», — отметила Павлова в эфире радио Sputnik.

Сезонное меню стоит составлять из овощей и фруктов, которые перед едой необходимо тщательно промывать. При этом картофель, особенно жаренный, также следует отнести на второй план. Предпочтение лучше отдавать помидорам, огурцам, салату, зелени, кабачкам, баклажанам и фруктам с ягодами, заключила медик.

Время от времени можно заменять кофе другими продуктами. К примеру, отличной альтернативой могут стать соки из цитрусовых, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

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