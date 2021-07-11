Трое мужчин утонули в Нижегородской области

Нижний Новгород, 11 июля. Трое жителей Нижегородской области погибли на водных объектах региона. О тревожных итогах субботнего дня сообщил региональный МЧС.

Первая смерть на воде произошла в полдень в областной столице на озере Больничном. В непригодном для купания месте утонул 33-летний мужчина. Уже к вечеру тела двоих любителей поплавать вытащили из воды жители Володарского района. Трагедии случились в реке Лух и озере Чинарик.

Всего в этом году на водных объектах региона погибло 67 человек, что на 20 смертей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее ФАН писал о трагедии на искусственном пруду в Мордовии. Купаясь в непригодном для этих целей месте без присмотра взрослых, утонул 12-летний мальчик.