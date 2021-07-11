Неполадки подушки безопасности стали причиной отзыва авто в Mazda

Ирвайн (Калифорния), 11 июля. Японский концерн Mazda отзывает более 250 тыс. автомобилей из-за технической недоработки.

Представители Mazda решили объявить об отзыве моделей третьей серии первого поколения после того, как узнали, что срабатывание подушки безопасности может привести к травматизму пассажиров из-за раскалывающегося логотипа.

Компания указывает, что материал значков на руле со временем становится более хрупким, поэтому в случае задействования подушки безопасности значок Mazda может попросту разлететься на маленькие кусочки. Корпорация будет отзывать 260 915 моделей Mazda 3, которые выпускались с 2004 по 2007 год. Об этом пишет 32CARS.RU.

Водители уже начали получать соответствующие уведомления от марки. Производитель обещает бесплатное проведение работ, которое коснется только значков.

Бренд ранее анонсировал свою политику электрификации автопрома, согласно которой до 2025 года будет выпущено 13 электрокаров и гибридов.