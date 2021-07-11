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Азаров раскритиковал новую моду по переносу памятников на Украине

  /   Обновлено: 11 июля 2021 09:56
Политика
Азаров раскритиковал новую моду по переносу памятников на Украине
wikipedia.org  /  Toms Norde, Valsts kanceleja

Киев, 11 июля. Украинцы оказались неблагодарными потомками победителей нацизма, написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.

Как стало известно, на территории Львова Монумент Славы воинов-освободителей от нацизма перенесли в музей «Территория террора».

Комментируя эту новость, Николай Азаров напомнил, что практически в каждой украинской семье деды и прадеды воевали против нацистской Германии. Благодаря самоотверженной службе советских солдат удалось спасти тысячи жизней. Мировое сообщество не сомневается в том, что необходимо чтить память погибших в страшной войне.

«В той же Германии не могут даже подумать о том, чтобы снести памятники советским воинам-освободителям или перенести их в столь унизительное место. И только на Украине становится модно забывать», — написал бывший премьер.

Азаров раскритиковал новую моду по переносу памятников на Украине
wikipedia.org  / Toms Norde, Valsts kanceleja

Украинский политик предположил, что идея перенести памятник советским солдатам во Львове в столь унизительное место принадлежит тем, чьи предки воевали за другую сторону самого кровавого конфликта XX века.

Николай Азаров ранее подверг критике решение киевских властей демонтировать памятный знак дружбы с Москвой. По его словам, украинские граждане занимаются переворотами, памятниками, майданами, а другие страны — делом.

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украина памятник азаров львов
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