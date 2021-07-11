Минобороны РФ направило вертолеты на тушение лесных пожаров в Якутии

Якутск, 11 июля. Вертолеты Минобороны РФ привлечены к тушению лесных пожаров в природном парке «Ленские столбы» в Якутии. Об этом сообщил замглавы правительства республики Дмитрий Садовников.

По его словам, за минувшие сутки удалось ликвидировать 37 возгораний. В настоящее время осуществляется тушение еще 85 очагов. В тушении пожаров задействованы более трех тысяч человек и 356 единиц техники.

«Самолет Ан-26 для искусственного вызова осадков отработал в Хангаласском и Горном районах и городе Якутске. Кроме того, работают вертолеты МЧС России, на тушении пожара на территории природного парка «Ленские столбы» задействованы вертолеты Минобороны России», — сказал он.

Ранее стало известно, что пожарным удалось локализовать лесные возгорания на площади более 14 тысяч гектаров в Челябинской области. По данным МЧС РФ, к настоящему моменту обстановка с природными пожарами на юге региона стабилизировалось.