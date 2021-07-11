Аналитики NI обеспокоились разработкой российских торпед с искусственным интеллектом

Вашингтон, 11 июля. Российские предприятия ОПК разрабатывают новый вид торпедного оружия, имитирующий представителей морской фауны, пишет американское издание The National Interest (NI).

Подобная маскировка в сочетании с совершенными системами искусственного интеллекта позволит российским торпедам легко приблизиться к вражеским кораблям и поразить их, уверены эксперты из США, пересказ их тезисов представлен «ПолитРоссией».

«Эти «боевые черепахи» (новые российские торпеды. — Прим. ред.) должны обмануть вражеские сенсоры», — обеспокоены авторы издания.

По их сведениям, разработка такого вооружения для нужд ВМФ РФ пока находится в концептуальной стадии. Причем сами «торпеды-черепахи» могут иметь гораздо меньшие размеры и вес по сравнению с имеющимися серийными образцами.

«Будут ли новые российские торпеды изображать черепах или тунца, факт остается фактом: они все равно будут двигаться со скоростью две мили в час», — пишут американские аналитики.

По их мнению, новое российское оружие смертельно опасно для ВМС США и способно изменить всю тактику морского боя, особенно с участием подводных сил флота.

Ранее сообщалось о преодолении несколькими корабельными группами Северного флота балтийской проливной зоны для визита в Санкт-Петербург на парад ко дню ВМФ РФ.