Маневр «Газпрома» заставит Европу платить за российский газ больше

Москва, 11 июля. Мнимое поражение «Газпрома» из-за отказа от дополнительных мощностей украинского транзита оказалось победой в долгосрочной перспективе, пишет колумнист Сергей Савчук.

В своей колонке на РИА Новости он рассказал о маневре компании, которая заставила Европу платить за русский газ. Недавно «Газпром» отказался от бронирования транзитных мощностей украинской ГТС. При этом, несмотря на прописанный в договоре принцип «качай или плати», компания сможет нивелировать убытки.

Автор обратил внимание, что сейчас важная задача — достроить «Северный поток — 2». Первая нитка газопровода уже проложена и к концу августа должна быть дотянута вторая магистраль. Отказ от бронирования допмощностей транзита через Украину означает, что в июле экспорт газа в Европу снизится на 2 млрд кубометров. В то же время российский газ не имеет альтернатив на европейском рынке энергетики, поэтому он продолжит быть востребованным.

«Газпром» ранее досрочно возобновил поставки топлива в западном направлении по газопроводу «Ямал — Европа». Как полагают специалисты, это может привести к снижению пиковых цен на голубое топливо для европейских потребителей.