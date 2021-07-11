Скончался отец звезды «Уральских пельменей» Вячеслава Мясникова

Москва, 11 июля. Звезда шоу «Уральские пельмени», актер и автор-исполнитель Вячеслав Мясников поделился с поклонниками печальной новостью. Шоумен сообщил подписчикам о смерти отца.

Несколько дней назад Мясников написал на своей странице в Instagram, что его родители лежат в больнице города Урай (Ханты-Мансийский автономный округ) с коронавирусом. Артист отмечал, что состояние его отца и матери стабилизировалось, и им продолжают оказывать помощь. Однако отцу шоумена все же не удалось победить болезнь.

«Сегодня в больнице не стало моего папы. Как же это тяжело. Дорогой мой. Как же так?!» — написал Мясников в новом посте в Instagram.

Участник шоу «Уральские пельмени» опубликовал трогательное видео, смонтированное из архивных фотографий его отца и других родных. Шоумен использовал в ролике трогательную песню, скорее всего, собственного сочинения. Пост Мясникова опечалил и растрогал его подписчиков, выразивших актеру соболезнования.

«Плачу и скорблю вместе с вами»; «Это немыслимо — как тяжело! Соболезную»; «Вячеслав, сил вам пережить такую утрату, даже не знаю... Главное, что с вами ваша семья, в них найдете утешение. А мы скорбим вместе с вами», — написали поклонники артиста.

Многим звездным семьям пришлось столкнуться с коронавирусом. Так, от последствий COVID-19 скончался актер и режиссер Владимир Меньшов. Кинематографиста, которому был 81 год, похоронили на Новодевичьем кладбище.