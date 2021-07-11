Пожар унес жизни женщины и двух детей в частном доме под Тамбовом

Тамбов, 11 июля. Рано утром загорелся частный жилой дом в селе Кобяки Кирсановского района. После тушения спасатели обнаружили тела трех человек, в том числе двоих детей.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили личности погибших — женщина 1990 года рождения и двое детей в возрасте трех и шести лет.

Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Пожар был ликвидирован силами двух отделений пожарно-спасательной части, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области.

Причину возгорания предстоит выяснить специалистам. По факту гибели людей ведется проверка. Назначены необходимые экспертизы.

Четверых взрослых и одного ребенка спасли сотрудники МЧС на пожаре под Тулой.