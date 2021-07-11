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Стоимость бензина выросла в России

  /   Обновлено: 11 июля 2021 09:23
Экономика
Стоимость бензина выросла в России
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 11 июля. Средняя потребительская стоимость автомобильного топлива выросла на 8 копеек с 28 июня по 4 июля текущего года. Значение составляет 48,17 рубля за литр, согласно данным Росстата.

Медианная цена литра бензина Аи-92 увеличилась на 6 копеек, до 45,4 рубля. Топливо Аи-95 прибавило 8 копеек и составляет 49,11 рубля. Стоимость Аи-98 выросла на 18 копеек, до 56,05 рубля. Дизель стал дороже на 10 копеек. Значение достигает 50,01 рубля, передает ТАСС.

Повышение отмечено в 67 центрах российских субъектов. Больше всего цена увеличилась в Ханты-Мансийске — на 0,8%, Салехарде и Ульяновске — на 0,5%. В Южно-Сахалинске наблюдается падение стоимости на 0,4%.

Аналитики Международного энергетического агентства ранее сообщили, что мировая средняя стоимость бензина составила 0,81 доллара за литр в прошлом году. Полученное значение на 11% меньше, чем годом ранее.

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топливо бензин дизель
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