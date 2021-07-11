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Кейт Миддлтон впервые показалась на публике после самоизоляции
Общество
Кейт Миддлтон впервые показалась на публике после самоизоляции
Global Look Press  /  Pool/Keystone Press Agency

Лондон, 11 июля. Герцогиня Кембриджская впервые вышла из дома после самоизоляции. Она и ее муж принц Уильям посетили финал Уимблдона.

Уимблдонский турнир по теннису 2021 года официально почти завершился. Кейт Миддлтон вместе со своим супругом герцогом Кембриджским посетила финал, в котором участвовали австралийка Эшли Барти и чешка Каролина Плишкова. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Герцогиня Кембриджская были вынуждена отправиться на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19, хотя сама она прошла первый этап вакцинации. Теперь, спустя десятидневный карантин, она появилась на публике в зеленом платье. Свой образ она дополнила белыми туфлями и сумкой. Принц Уильям оделся в летний синий костюм и голубую рубашку.

Кейт Миддлтон с 2016 года является покровителем Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. На его кортах регулярно проводится крупный теннисный турнир.

В изоляции герцогиня Кембриджская неоднократно сдавала ПЦР-тесты, которые не подтверждали коронавирусную инфекцию. Кенсингтонский дворец заявлял, что она не ощущала симптомов заболевания.

Ранее стало известно, что принц Уильям опасается амбициозных планов герцога и герцогини Сассекской, которые активно развивают собственный бренд после переезда в Калифорнию.

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Кейт Миддлтон теннис уимблдон королевская семья
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