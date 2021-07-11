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Сталлоне и Шварценеггер впервые встретились после начала пандемии
Шоу-бизнес
Сталлоне и Шварценеггер впервые встретились после начала пандемии
Кадр из фильма «Крид: наследие Рокки»

Лос-Анджелес, 11 июля. Актеры Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер увиделись вживую впервые после того, как началась пандемия COVID-19. Вероятно, они обсуждали квадриквел «Неудержимых».

Распространение коронавирусной инфекции сильно отразилось на всех американских гражданах, в том числе и звездах. В Голливуде съемки фильмов были приостановлены, а многие люди были вынуждены пойти на самоизоляцию. Сталлоне и его друг Шварценеггер все это время активно вели соцсети, рассказывая о преимуществах вакцинации и борьбе с COVID-19. Однако теперь они смогли увидеться вживую.

«Я впервые вижу Арнольда больше чем за год! Мы банда», подписал звезда «Рокки» свой пост в Instagram.

Фанаты были в восторге от фотографии своих кумиров. Они рады, что звезды наконец-то смогли увидеться лицом к лицу.

«Рокки и Терминатор навсегда!» — прокомментировал один из подписчиков.

Предполагается, что актеры обсуждали съемки четвертой части фильма «Неудержимые». Однако на данный момент никакой официальной информации относительно проекта нет.

Ранее стало известно, что актер Роберт Дауни-младший рассказал, чем собирается заняться в ближайшем будущем, после годовой паузы, возникшей из-за коронавирусной пандемии.

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Арнольд Шварценеггер кино сильвестр сталлоне голливуд
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