Досрочные парламентские выборы начались в Молдавии

Кишинев, 11 июля. Более двух тысяч избирательных участков для голосования на досрочных выборах в парламент открылись в Молдавии, еще 150 работают за рубежом.

Они открылись в воскресенье, 11 июля. В местах голосования ведется видеонаблюдение. Граждане республики выберут депутатов на следующие четыре года.

Чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, всем пришедшим будут выдаваться защитные маски. Для обеспечения безопасности задействовано шесть тысяч сотрудников полиции.

Недавно бывший президент Молдавии Игорь Додон сообщил об опасениях вмешательства Запада в парламентские выборы. По его словам, западные страны рассчитывают на создание антироссийского большинства.