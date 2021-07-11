Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 10:17
10:15
Экономика
Строители платного моста в Новосибирске рассказали, как исправят просадку коллектора
10:13
Происшествия
Тела двух подростков обнаружили в лесу под Петербургом
10:11
Общество
В Минздраве объяснили причину высокой смертности в Петербурге
10:11
Общество
Ракова отчиталась об успехах вакцинации от COVID-19 в московских домах престарелых
10:07
Шоу-бизнес
Сергей Зверев выпустил клип на гимн Республики Бурятия
10:07
Армия
Позорное бегство ВС США из Афганистана возмутило американцев
10:04
Общество
Мэрия Ростова поздравила выпускницу, набравшую 400 баллов на ЕГЭ
10:04
Происшествия
Особый противопожарный режим введен в десятках регионов РФ
10:04
Общество
Два сухих фонтана украсят новый вход в Московский зоопарк
10:03
Политика
Болгария открыла избирательные участки для голосования на парламентских выборах
Все новости

Досрочные парламентские выборы начались в Молдавии
Политика
Досрочные парламентские выборы начались в Молдавии
pixabay.com  /  user:1966666

Кишинев, 11 июля. Более двух тысяч избирательных участков для голосования на досрочных выборах в парламент открылись в Молдавии, еще 150 работают за рубежом.

Они открылись в воскресенье, 11 июля. В местах голосования ведется видеонаблюдение. Граждане республики выберут депутатов на следующие четыре года.

Чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, всем пришедшим будут выдаваться защитные маски. Для обеспечения безопасности задействовано шесть тысяч сотрудников полиции.

Недавно бывший президент Молдавии Игорь Додон сообщил об опасениях вмешательства Запада в парламентские выборы. По его словам, западные страны рассчитывают на создание антироссийского большинства.

Вернуться назад

выборы молдавия парламент
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru