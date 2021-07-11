Украина «повернулась лицом» к Китаю, но рискует получить по рукам от Запада

На днях правительства Китая и Украины подписали договор о сотрудничестве в сфере инфраструктуры. Это вызвало на Украине скандал — экономисты возмутились тем, что власти неделю молчали о соглашении, а националисты — тем, что «Киев начал отворачиваться от Запада». Эксперты уверены, что Киеву все равно придется ответить за «Мотор Сич», а недавний договор — лишь попытка затянуть Украину в новую кабалу. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Главное, что прописано в договоре между мининфраструктуры Украины и минкоммерции КНР, — Китай выделит Украине средства на инфраструктурные проекты. Среди приоритетов — железнодорожный транзит, аэропорты, порты, коммуникации и инженерное строительство. Все это находится на Украине в плачевном состоянии: грузовой транзит по железной дороге после фактического разрыва отношений с Россией и СНГ большей частью потерян. Аэропорты и морские порты десятилетиями не ремонтировались. А о состоянии инженерных коммуникаций говорит дикое количество аварий, которые постоянно происходят в Киеве и других украинских городах.

В общем, деньги на развитие инфраструктуры нужны Украине как воздух. Поэтому члены команды президента Зеленского легко подмахнули соглашение и тут же заговорили об «углублении сотрудничества с Пекином». И даже о заимствовании управленческого опыта Коммунистической партии Китая, что выглядит совсем уж смешно. Похоже, в Киеве сочли, что китайцы — это добрые самаритяне, готовые раздавать свои миллиарды направо и налево, почти ничего не требуя взамен.

По мнению аналитиков, если властям Украины повезет, то вскоре они убедятся в обратном. Например, в том, что Пекин, выделив деньги на какой-либо проект, тут же привозит на стройплощадку своих подрядчиков — тысячи китайских рабочих — и жестко контролирует, на что потрачен каждый юань. Поэтому любимому слову украинских чиновников «распил» на китайских площадках места нет. Зато есть место слову «преференции»: построив важный объект, китайцы получают хорошую маржу от его эксплуатации. А главное — поставив местные власти в положение должника, они активно продвигают свои интересы в данной стране (вплоть до передачи им в собственность части территорий, как ныне в Черногории).

facebook.com / Мотор-Сич

Правда, может получиться и так, что Украине не повезет, и китайцы не выделят на ее дряхлую инфраструктуру ни копейки. Ведь подписанное соглашение — это по сути договор о намерениях: он не накладывает на Пекин никаких жестких обязательств. Захотели — вложили средства, не захотели — положили бумажку «в стол» и забыли о ней. По мнению политологов, КНР подписала это соглашение, стремясь к выгодному для себя решению другого конфликта с Киевом.

Напомним, еще недавно Киев и Пекин стояли на пороге дипломатического скандала, даже полной заморозки отношений. Виной тому — сорванная Киевом сделка по украинскому заводу авиадвигателей «Мотор Сич». Кабмин Украины сначала продал блокпакет акций завода китайским Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group, а затем заблокировал переход предприятия под контроль китайских инвесторов. Затем наложил на них санкции, а акции завода арестовал и передал в управление госагентству АРМА. В итоге Совбез Украины решил начать национализацию завода, а китайцы обратились с иском на 3,5 млрд долларов в международный арбитраж.

Позорный разворот в поведении Киева произошел из-за сильного давления США: за океаном не хотели, чтобы китайцы получили технологии завода «Мотор Сич», необходимые им для собственного авиастроения. Соединенные Штаты поступили в соответствии со своей логикой: они активно строят альянс против Китая, и зависимый от Вашингтона Киев не мог поступить иначе. Это хорошо понимают и в Пекине, но тем не менее подписали недавнее соглашение с Украиной.

По мнению экспертов, причин этому несколько. Во-первых, те полтора-два миллиарда долларов, которые Пекин может выделить Украине, — это совсем не большие деньги для могучей КНР, чей годовой ВВП составляет без малого 15 трлн (!) долларов. Зато они могут укрепить китайское влияние в стране, ныне полностью контролируемой Западом, и, возможно, решить в пользу Китая вопрос о выплате Киевом 3,5 миллиарда долларов за грубый срыв сделки по заводу «Мотор Сич». Ведь одно дело — кинуть геополитического врага, совсем другое — доброго партнера. У китайцев очень долгая память: забирать свой иск из арбитража они даже не подумают.

wikipedia.org / Global Look Press / Palácio do Planalto / CC BY-SA 4.0 / Pravda Komsomolskaya

Как заявил на пресс-конференции в Киеве глава Института социально-политического проектирования «Диалог» Андрей Миселюк, Украина вряд ли сможет усидеть на двух стульях: получать от Китая инвестиции, а от США — оружие.

«Китай давно и системно ведет политику «мягкой силы», в том числе через реализацию проекта «Один пояс, один путь». Одна из ее составляющих — выдача кредитов странам и крупным госкорпорациям, чтобы приобретать в Китае на эти деньги товары, завозить китайских рабочих и строить крупные объекты. Спустя время Пекин требует от местных властей вернуть эти кредиты. Если страна неплатежеспособна, то берет «натурой», получая в собственность крупные объекты, месторождения или плодородные земли в странах-должниках», — заявил политолог.

Эта политика Пекина потенциально опасна, она ставит целые страны в кабальную зависимость от Китая, особенно те, которые набрали у него слишком много долгов, указал эксперт.

«Наглядный пример для Украины — соседняя Белоруссия, куда Китай таким образом давно и плотно зашел. Сейчас белорусы должны им столько, что уже не могут освободиться от этих тисков. Меня тревожит и разница в тексте недавнего договора об инвестициях, который был опубликован в китайской и украинской прессе. Китайцы всегда закладывают в такие договоры скрытые пункты, гарантирующие их интересы в любом случае. Да, формально инвестиции придут на развитие инфраструктуры, учитывая, что президент Зеленский развивает проект «Большая стройка». Но на самом деле в договоре наверняка есть масса подводных камней для Украины. Даже на фоне экономических репрессий США китайцы продолжают свою политику «мягкой силы», привязывания к себе руководства стран и концернов при помощи долговых рычагов», — заявил эксперт.

Global Look Press / Yuliia Ovsiannikova Ukrinform

Украина однажды уже попадала в «геополитические клещи» между интересами США и Китая: в ситуации с заводом «Мотор Сич», напомнил эксперт. И нельзя сказать, что Киев вышел из этого конфликта без потерь.

«Этот урок должен был научить Банковую, что главный геополитический партнер может быть только один. Нельзя усидеть на двух стульях — получать инвестиции от Китая, а от Соединенных Штатов — оружие и гарантии безопасности, при этом быть «в шоколаде». И тревожит уже сам факт, что режим Зеленского пытается получить бонусы здесь и сейчас, не задумываясь, кто и как будет отдавать долги Пекину», — заключил он.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил журналистам в Киеве: Украина вряд ли способна отказаться от условий Китая, ведь он, в отличие от Запада, предлагает инвестиции без чрезмерных обязательств.

«Разворот Киева лицом к Китаю просто объяснить, ведь Китай предлагает деньги без чрезмерных обязательств. Взамен Пекин не требует таких резких политических шагов, как изменение законов или проведение непопулярных реформ. Китай является для Банковой источником диверсификации инвестиций — экономической помощи, кредитов и инфраструктурных проектов, которые можно реализовать на Украине, укрепив ее транзитный потенциал», — заявил Кулик.

Федеральное агентство новостей / 中国新闻网 / CC BY 3.0 / Максим ОгородникCC BY-SA 4.0

При этом кое-какие политические условия в обмен на инвестиции Китай все–таки выдвигает, но в сравнении с требованиями МВФ это сущие пустяки, указал эксперт.

«Китай требует отказа Украины от участия в международных кампаниях по «защите прав человека». Ранее в обмен на поставки китайских вакцин в страну Киев был вынужден отозвать свою подпись под резолюцией ООН в защиту уйгуров в Китае. Пойдя на более углубленное сотрудничество с КНР, Киев начнет выпадать из политических кампаний, инициированных Западом против нее. Рано или поздно Зеленскому придется выбирать: важнее — деньги или недовольство Вашингтона дружбой с Поднебесной», — напомнил аналитик.

Попытка мининфраструктуры привлечь китайские деньги в инфраструктурные проекты похвальна, но чтобы реализовать ее, необходимо договориться с Западом, считает он.

«Страна остро нуждается во всем, что способствует активизации транзита по украинским транспортным коридорам в Европу. Потому что вся транспортная инфраструктура, которая на Украине начинается со строительства дорог, нуждается в обновлении. И требует сопровождающих проектов — хабов, логистических центров. На все это нужны огромные деньги, которые готов дать Пекин, — считает Кулик. — КНР реализует весьма амбициозный проект «Один пояс, один путь», а Украина может быть представлена в нем своими транспортными коридорами. Здесь мы могли бы договориться с Западом, ведь это никак не противоречит нашим обязательствам перед ним».

Global Look Press / Yuliia Ovsiannikova

Комментируя вопрос, как Запад ответит на договоренности между Киевом и Пекином, аналитик напомнил, у Украины уже были проблемы с выделением средств от США, когда Киев отказывался «решить вопрос» с заводом «Мотор Сич».

«У нас были проблемы с МВФ и Евросоюзом, когда Киев отказался следовать их советам в рамках судебной реформы. А сегодня, если не будет четкого объяснения, что именно Украина намерена организовать с КНР, реакция Запада может быть крайне жесткой, — предупредил Кулик. — Диверсифицировать источники инвестиций необходимо, но здесь надо соблюдать баланс. То есть уметь иногда говорить США «нет» в таких кейсах, как продажа завода «Мотор Сич» или сотрудничество с Ираном. Но наши чиновники, во-первых, не умеют говорить Западу «нет». Во-вторых, они не умеют балансировать, у них в мозгах преобладает «евроидиотизм», в угоду ему грубо сворачиваются все другие направления сотрудничества».

Ранее глава правящей «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что его партия намерена перенять опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой и построении государства. Он сообщил, что принципы главных партий Украины и Китая во многом совпадают, так как «их девизом является служение народу». Также Арахамия заявил, что Украина надеется перенять положительный опыт Китая и в области экономического развития. Китай, по его словам, является для Украины «примером и стратегическим партнером в модернизации страны».