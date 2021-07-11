Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 08:45
08:37
Происшествия
ФАН опубликовало видео массового ДТП на Каширском шоссе в Москве
08:33
Шоу-бизнес
Красный Страж может вернуться в киновселенную Marvel
08:30
Происшествия
Многоквартирный дом полностью сгорел в ямальском Тарко-Сале
08:15
Общество
Pfizer уведомит власти США о необходимости третьего укола вакцины от COVID-19
08:12
Политика
Крым раскритиковал идею Киева депортировать россиян с полуострова
08:12
Происшествия
Молодая женщина выпала из окна высотки в Новосибирске и погибла
08:10
Общество
Три рецепта кваса, которые можно приготовить в домашних условиях
08:02
Общество
Российский ученый объяснил причину бессимптомного течения COVID-19
08:00
Весь мир
Бомбардировщики Ту-160 прилетели на Чукотку в рамках учений дальней авиации
08:00
Общество
Петров день и «ночь бесчинств»: что за праздник, традиции, что нельзя делать 12 июля
Все новости

Красный Страж может вернуться в киновселенную Marvel
Шоу-бизнес
Красный Страж может вернуться в киновселенную Marvel
Кадр из фильма «Черная Вдова»

Лос-Анджелес, 11 июля. Актер Дэвид Харбор дал интервью, в котором обсудил свое участие в кинематографической вселенной Marvel. Он заявил, что об этом были разговоры, но без какой-либо конкретики.

Прокат фильма «Черная вдова» стартовал в России 8 июля. Актриса Скарлетт Йоханссон, исполняющая главную роль, заявила, что она воплотила Наталью Романофф на экранах в последний раз. Это ставит вероятность появления сиквела под сомнение. Однако есть шанс того, что другие персонажи еще появятся в остальных проектах Marvel Studios. Одним из таких супергероев является Красный Страж, которого сыграл Дэвид Харбор. Об этом сообщает ScreenRant.

«О некоторых вещах ходят разговоры. Мы были очень сосредоточены именно на этом проекте. У них (Marvel Studios — Прим. ред.) также есть много фильмов из этой фазы киновселенной в ближайшем будущем. Есть «Вечные», есть разные элементы этой вселенной, которые, будут разветвляться, пока не сойдутся в одной точке», — отметил актер.

Он добавил, что знал о своей вовлеченности в киновселенную. У него были разговоры, но в них не было конкретики относительно того, что будет дальше. Актер сосредоточился на «Черной вдове» и других проектах.

Ранее стало известно, что актриса Бри Ларсон готовится к съемкам фильма «Капитан Марвел — 2». На своей странице в Instagram она показала, как проходит процесс возвращения к своей знаменитой роли.

Вернуться назад

кино marvel марвел КВМ Дэвид Харбор
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru