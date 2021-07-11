Красный Страж может вернуться в киновселенную Marvel

Лос-Анджелес, 11 июля. Актер Дэвид Харбор дал интервью, в котором обсудил свое участие в кинематографической вселенной Marvel. Он заявил, что об этом были разговоры, но без какой-либо конкретики.

Прокат фильма «Черная вдова» стартовал в России 8 июля. Актриса Скарлетт Йоханссон, исполняющая главную роль, заявила, что она воплотила Наталью Романофф на экранах в последний раз. Это ставит вероятность появления сиквела под сомнение. Однако есть шанс того, что другие персонажи еще появятся в остальных проектах Marvel Studios. Одним из таких супергероев является Красный Страж, которого сыграл Дэвид Харбор. Об этом сообщает ScreenRant.

«О некоторых вещах ходят разговоры. Мы были очень сосредоточены именно на этом проекте. У них (Marvel Studios — Прим. ред.) также есть много фильмов из этой фазы киновселенной в ближайшем будущем. Есть «Вечные», есть разные элементы этой вселенной, которые, будут разветвляться, пока не сойдутся в одной точке», — отметил актер.

Он добавил, что знал о своей вовлеченности в киновселенную. У него были разговоры, но в них не было конкретики относительно того, что будет дальше. Актер сосредоточился на «Черной вдове» и других проектах.

Ранее стало известно, что актриса Бри Ларсон готовится к съемкам фильма «Капитан Марвел — 2». На своей странице в Instagram она показала, как проходит процесс возвращения к своей знаменитой роли.