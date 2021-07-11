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Мэрия Ростова поздравила выпускницу, набравшую 400 баллов на ЕГЭ
Общество
Мэрия Ростова поздравила выпускницу, набравшую 400 баллов на ЕГЭ
Инстаграмм сити-менеджера Ростова-на-Дону  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 11 июля. Накануне глава городской администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко встретился с выпускницей, набравшей по результатам ЕГЭ 400 балов. Это один из лучших результатов по России и гордость для Донской столицы. 

Как отметил в своем Instagram глава города, Алика Осадчая не раз становилась победителем фестивалей и олимпиад различного уровня. Сейчас юная ростовчанка готовится к поступлению в МГИМО на международно-правовой факультет. 

В память о встрече с рекордсменом сдачи ЕГЭ Алексей Логвиненко подарил Алике книгу «Ростов — город воинской славы», в которой рассказывается о подвигах ростовчан.

«Судьба города это люди, каждый из которых часть его истории. Уверен, что ростовские школьники могут равняться на Алику и брать с нее пример трудолюбия», — подытожил глава городской администрации.

Ранее ФАН сообщал, что ученые опубликовали отчет о техногенном загрязнении десяти российских городов. К их удивлению Ростов-на-Дону занял в списке первое место.

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мэрия ростов на дону рекордсмены ЕГЭ
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