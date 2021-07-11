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Многоквартирный дом полностью сгорел в ямальском Тарко-Сале

  /   Обновлено: 11 июля 2021 08:30
Происшествия
Многоквартирный дом полностью сгорел в ямальском Тарко-Сале
pixabay.com  /  A life without animals is not worth living

Салехард, 11 июля. Одноэтажный многоквартирный деревянный дом сгорел в Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Черный дым шел из второго подъезда. Об этом сообщает «Север-Пресс».

«Десять жильцов самостоятельно покинули здание. В тушении было задействовано 25 человек и 4 единицы спецтехники», заявили в региональном МЧС.

На тушение пожара у спасателей ушло три часа. Огонь уничтожил полностью весь дом.

Ранее 8 июля в Елизаветинской больнице в Санкт-Петербурге произошел пожар. Загорелся кабинет компьютерной томографии, передает RT.

Также 10 июля спасатели вывели десять человек из горящего дома в Приморском крае. Инцидент произошел на улице Каширской в городе Артеме. Десять человек не могли самостоятельно выбраться из задымленных квартир.

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