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Вдова президента Гаити назвала мотив убийц Жовенеля Моиза. События дня
Общество
Вдова президента Гаити назвала мотив убийц Жовенеля Моиза. События дня
Global Look Press  /  Jean Marc Herve Abelard / ZUMAPRESS.com

Путин поздравил с 70-летием Николая Патрушева

Владимир Путин поздравил с 70-летием генерала армии, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Глава государства направил юбиляру телеграмму, отметив высокие деловые качества и аналитические способности секретаря Совбеза России.
«Уважаемый Николай Платонович! Сердечно поздравляю Вас с 70-летним юбилеем. Нас связывают долгие годы дружбы и совместной работы. На всех этапах профессионального пути Вы неизменно демонстрировали высокие деловые качества, блестящую эрудицию и аналитические способности, умение брать на себя личную ответственность за решение важных, востребованных временем задач», — отмечается в послании.
По словам президента, аппарат Совбеза, во многом благодаря организаторскому таланту и опыту Патрушева, «трудится как слаженная, компетентная команда», содействует эффективному решению проблем обеспечения безопасности, экономического развития, государственного строительства и внешней политики России. Юбиляру Путин пожелал здоровья и успехов на благо Отечества.

США «возложили миссию» на Словению

Вдова президента Гаити назвала мотив убийц Жовенеля Моиза. События дня
wikipedia.org  / 

США «возложили миссию» противостоять влиянию России и Китая на Словению, получившую председательство в Совете ЕС. Об этом заявил председатель группы за американо-словенскую дружбу в палате представителей США Пол Госар. Также Словении предстоит уделить внимание таким вопросам, как сдерживание пандемии коронавируса и восстановление экономики от нанесенного ущерба.

Вдова президента Гаити назвала мотив убийства мужа

Вдова президента Гаити назвала мотив убийц Жовенеля Моиза. События дня
Global Look Press  / Jean Marc Herve Abelard / ZUMAPRESS.com

Мартин Моиз, вдова президента Гаити Жовенеля Моиза, сделала первое публичное заявление после госпитализации. Во время нападения женщина находилась рядом с мужем и была ранена. Вдова президента Гаити сейчас проходит лечение в Майами. Моиз выложила обращение в Twitter, в котором осудила врагов своего супруга, обвинив их в том, что они хотят «убить его мечту, его видение, его идеологию». По словам вдовы, Моиз погиб из-за проектов дорог, снабжения водой и электричеством, а также организации референдума и выборов. Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля в своей резиденции. По данным властей Гаити, в убийстве Моиза участвовали 26 колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения.

В Тольятти ввели режим ЧС из-за пожара

Вдова президента Гаити назвала мотив убийц Жовенеля Моиза. События дня
wikipedia.org  / John McColgan – Edited by Fir0002 / Общественное достояние

Режим ЧС введен в Тольятти из-за пожара в городском лесничестве, сообщает глава города Николай Ренц в своем Instagram. Информация о пожаре поступила днем в субботу. Погибших и пострадавших нет, распространения огня на населенные пункты удалось избежать. Для возможной эвакуации 224 человек из санатория «Лесной» подготовлены 11 автобусов. К месту пожара были привлечены силы Волжского спасательного центра МЧС России, задействован вертолет Ми-8 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России.

 

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