Вдова президента Гаити назвала мотив убийц Жовенеля Моиза. События дня

«Уважаемый Николай Платонович! Сердечно поздравляю Вас с 70-летним юбилеем. Нас связывают долгие годы дружбы и совместной работы. На всех этапах профессионального пути Вы неизменно демонстрировали высокие деловые качества, блестящую эрудицию и аналитические способности, умение брать на себя личную ответственность за решение важных, востребованных временем задач», — отмечается в послании.

США «возложили миссию» противостоять влиянию России и Китая на Словению, получившую председательство в Совете ЕС. Об этом заявил председатель группы за американо-словенскую дружбу в палате представителей США Пол Госар. Также Словении предстоит уделить внимание таким вопросам, как сдерживание пандемии коронавируса и восстановление экономики от нанесенного ущерба.

Вдова президента Гаити назвала мотив убийства мужа

Global Look Press / Jean Marc Herve Abelard / ZUMAPRESS.com

Мартин Моиз, вдова президента Гаити Жовенеля Моиза, сделала первое публичное заявление после госпитализации. Во время нападения женщина находилась рядом с мужем и была ранена. Вдова президента Гаити сейчас проходит лечение в Майами. Моиз выложила обращение в Twitter, в котором осудила врагов своего супруга, обвинив их в том, что они хотят «убить его мечту, его видение, его идеологию». По словам вдовы, Моиз погиб из-за проектов дорог, снабжения водой и электричеством, а также организации референдума и выборов. Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля в своей резиденции. По данным властей Гаити, в убийстве Моиза участвовали 26 колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения.