Pfizer уведомит власти США о необходимости третьего укола вакцины от COVID-19

Вашингтон, 11 июля. Компания Pfizer планирует в ближайшее время проинформировать американские власти о необходимости третьего (бустерного) укола вакцины от COVID-19, сообщает The Washington Post.

По данным газеты, объявление может быть сделано во вторник, 12 июля, на встрече с главами профильных государственных учреждений США. В Pfizer утверждают, что бустерная доза вводится через полгода после вакцинации и помогает выработать в 5-10 раз больше антител, чем вырабатывается после двух стандартных уколов.

В компании выразили озабоченность в связи со снижением эффективности вакцины против заболеваемости. Эффективность препарата в предотвращении серьезного течения COVID-19 остается высокой, подчеркивает издание.

Медицинские власти США считают, что пока привитым не требуется третья доза вакцины. Чиновники предупреждают, что призывы снова пройти вакцинацию могут снизить доверие населения к прививочной кампании. Но они готовы изменить мнение в случае достаточных доказательств.

Ранее в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) заявили о риске воспаления сердца после введения вакцин от коронавируса Moderna и Pfizer, сообщает RT. Всего в ЕС было использовано 177 млн доз вакцины Pfizer. При этом было выявлено 145 случаев миокардита и 138 перикардита.