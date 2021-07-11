Крым раскритиковал идею Киева депортировать россиян с полуострова

Симферополь, 11 июля. Идея украинских властей по выдворению россиян из Крыма после его «возвращения» является чудовищным цинизмом.

Киевские политики не перестают удивлять своим цинизмом и ненавистью к Крыму и его жителям. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель РИА Новости.

«Наши так называемые коллеги дошли до крайней черты. Подобные сценарии присущи украинским неадекватным политикам, которые только позорят свой народ», — сказал он.

Однако такие заявления Гемпель назвал «пустым сотрясанием воздуха». Крым находится под надежной защитой и всегда будет оставаться в составе России.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников захотел «депортировать россиян» из Крыма. По словам политика, он не сомневается, что рано или поздно «депортация россиян» с полуострова произойдет.