Три рецепта кваса, которые можно приготовить в домашних условиях

Москва, 11 июля. В летнюю жару квас является одним из лучших напитков для утоления жажды. Существует несколько простых рецептов его приготовления.

Классическим и наиболее популярным является хлебный квас. Для его приготовления понадобится десять литров воды, а также 2 кг ржаного хлеба, пшеничная мука и тертый хрен (по 3 ст.л.), 100 г свежих дрожжей и полторы ложки меда.

Емкость должна быть из стекла или с эмалированным покрытием. Хлеб нужно нарезать и подсушить в духовке. Полученные сухари заливаются кипятком и оставляются бродить на 12 часов.

Далее необходимо процедить гущу, добавить муку и дрожжи. Смесь помещается в теплое место для повторного брожения. После появления шапки нужно внести запаренный медом хрен, залить все водой, вновь оставить в теплом месте на 12 часов. После снятия пены напиток остается разлить по бутылкам и поставить в холодильник.

Квас как из бочки

Имеет более простой рецепт. Для приготовления понадобится 2,5 л воды, 70 г сахара, 400 г бородинского хлеба и 2 г живых дрожжей.

Хлеб нужно порезать кубиками и подсушить на сковороде. Одновременно с этим в небольшой миске готовится смесь из дрожжей, 100 мл воды и сахара. Сухари нужно высыпать в трехлитровую банку, залить водой и засыпать дрожжами.

Емкость следует накрыть крышкой, но так, чтобы внутрь проникал воздух. Затем она оставляется бродить при комнатной температуре на один-два дня. Готовый напиток нужно процедить и убрать в холодильник.

Греческий имбирный квас

В его составе также есть дрожжи (но теперь сухие, чайная ложка) и сахар (200 г). Также в рецепт входит мята, 400 г лимона и 80 г имбиря. Корень нужно очистить и крупно натереть. В дрожжи следует добавить немного воды и поставить на 15-20 минут. Лимон выдавливается, а корка нарезается.

В стеклянную банку нужно налить воду, растворить в ней сахар, а затем добавить остальные ингредиенты: тертый имбирь, сок, корку и дрожжи. Емкость с латексной перчаткой на горлышке должна настаиваться в теплом месте в течение суток. Затем напиток остается только процедить, разлить и убрать в холод на пару дней.

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