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Российский ученый объяснил причину бессимптомного течения COVID-19
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Российский ученый объяснил причину бессимптомного течения COVID-19
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Москва, 11 июля. Бессимптомное течение COVID-19 объясняется невыясненными особенностями иммунитета. Об этом заявил доктор биологических наук Сергей Нетесов.

Член-корреспондент РАН заявил в беседе с РИА Новости, что пройти без маски в красной зоне и не заболеть — это дикое везения. Однако оно бывает не всегда.

«Да, есть пока четко не выясненные особенности иммунитета у отдельных людей, из-за которых человек болеет легко или практически бессимптомно», — сообщил специалист.

Вирусолог отметил, что такие люди становятся главными распространителями инфекции. Они не болеют, некоторые из них не носят масок, но при этом заражают людей.

Ранее врачи оценили эффективность мытья рта антисептиком при коронавирусе. Мнения специалистов разделились.

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коронавирус бессимптомное течение суперраспространители
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