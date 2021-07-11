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Принц Гарри и Меган Маркл получили награду за отказ от третьего ребенка
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл получили награду за отказ от третьего ребенка
wikimedia.org  /  Office of the Governor-General / CC BY 4.0

Лос-Анджелес, 11 июля. Британская благотворительная организация «Вопросы популяции» вручила герцогу и герцогине Сассекским премию за решение отказаться от третьего ребенка.

Учреждение считает, что один из способов спасти окружающую среду — ограничить семьи только двумя детьми. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Выбирая и публично заявляя о своем намерении ограничить свою семью двумя детьми, герцог и герцогиня Сассекские помогают обеспечить лучшее будущее своим детям и служат примером для подражания других семей», — пишет организация на своем сайте.

В «Вопросах популяции» отметили интервью принца Гарри с доктором Джейн Гудолл для журнала Vogue в 2019 году. Обсуждая свое будущее в качестве отца, он сказал, что планирует иметь максимум двух детей. Он вспомнил, как его благотворительные путешествия по миру открыли ему глаза на важность сохранения окружающей среды.

«Мы благодарим герцога и герцогиню за то, что они приняли это просвещенное решение и подтвердили, что меньшая семья также является счастливой семьей», — резюмировали в организации.

Ранее стало известно, что Меган Маркл и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон снова начали общаться. Знаменитости активно рассказывают друг другу личные новости в мессенджерах.

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