Диетолог объяснила пользу кваса и особенности его употребления

Москва, 11 июля. Квас не только вкусный, но и полезный. Он оказывает на организм положительное воздействие, но этот напиток нужно употреблять в определенных объемах.

В летний сезон одним из наиболее популярных напитков является квас. Он хорошо утоляет жажду, приятен на вкус. Однако гастроэнтеролог и диетолог Оксана Сидорова рассказала и о его полезных свойствах. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Квас бодрит и нормализует в организме обменные процессы. По воздействию на желудочно-кишечный тракт, он подобен кефиру, кумысу и ацидофилину», — отметила врач.

Она добавила, что этот напиток содержит свободные аминокислоты и молочную кислоту, за счет чего положительно воздействует на ЖКТ. В нем есть кальций, который укрепляет зубную эмаль. Однако его не стоит употреблять в безмерных количествах.

«Рекомендуемая доза кваса для взрослого человека — не более литра в сутки. В противном случае он может стать причиной разлада системы пищеварения. Во-вторых, нужно понимать, что квас — это еда, и им не стоит заменять суточную норму воды», — подчеркнула диетолог.

По ее словам, человеку все равно нужно пить воду. Однако квас при температуре 10-12 градусов хорошо утоляет жажду. При этом хранить его дома следует не более двух-трех дней.

Ранее доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский объяснил, что лучше пить в жаркую погоду. По его мнению, идеальным напитком является обычная вода.