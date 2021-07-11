Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 08:45
08:37
Происшествия
ФАН опубликовало видео массового ДТП на Каширском шоссе в Москве
08:33
Шоу-бизнес
Красный Страж может вернуться в киновселенную Marvel
08:30
Происшествия
Многоквартирный дом полностью сгорел в ямальском Тарко-Сале
08:15
Общество
Pfizer уведомит власти США о необходимости третьего укола вакцины от COVID-19
08:12
Политика
Крым раскритиковал идею Киева депортировать россиян с полуострова
08:12
Происшествия
Молодая женщина выпала из окна высотки в Новосибирске и погибла
08:10
Общество
Три рецепта кваса, которые можно приготовить в домашних условиях
08:02
Общество
Российский ученый объяснил причину бессимптомного течения COVID-19
08:00
Весь мир
Бомбардировщики Ту-160 прилетели на Чукотку в рамках учений дальней авиации
08:00
Общество
Петров день и «ночь бесчинств»: что за праздник, традиции, что нельзя делать 12 июля
Все новости

Пожарные локализовали возгорания на площади 14 тыс. га в Челябинской области
Происшествия
Пожарные локализовали возгорания на площади 14 тыс. га в Челябинской области
pxhere.com

Челябинск, 11 июля. Пожарным удалось локализовать лесные возгорания на общей площади 14 тысяч га в Челябинской области. Соответствующей информацией поделились в ГУ МЧС России.

Сообщается, что сейчас лесные возгорания в Карталинском и Нагайбакском муниципальных районах локализованы на площади 14 тысяч га. В пресс-службе МЧС России подчеркнули, что очаги открытого горения отсутствуют, передает ТАСС.

Недавно стало известно, что мощные лесные пожары в Челябинской области дошли до поселка Запасное. Огонь охватил три жилых дома. Местных жителей эвакуировали.

Вернуться назад

пожар чп возгорание лесной пожар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru