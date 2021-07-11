Пожарные локализовали возгорания на площади 14 тыс. га в Челябинской области

Челябинск, 11 июля. Пожарным удалось локализовать лесные возгорания на общей площади 14 тысяч га в Челябинской области. Соответствующей информацией поделились в ГУ МЧС России.

Сообщается, что сейчас лесные возгорания в Карталинском и Нагайбакском муниципальных районах локализованы на площади 14 тысяч га. В пресс-службе МЧС России подчеркнули, что очаги открытого горения отсутствуют, передает ТАСС.

Недавно стало известно, что мощные лесные пожары в Челябинской области дошли до поселка Запасное. Огонь охватил три жилых дома. Местных жителей эвакуировали.