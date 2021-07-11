Олешко показал ролик с редкими фотографиями Меньшова и его семьи

Москва, 11 июля. Российский актер Александр Олешко опубликовал у себя на странице в Instagram памятное видео об умершем Владимире Меньшове.

Видеоролик состоит из кадров с участием режиссера, его супруги Валентины и дочери знаменитостей Юлии Меньшовой. Они сопровождаются музыкой из фильма «Любовь и голуби».

«Мне очень хотелось написать стихи на эту музыку. Четыре года назад вместе с поэтом Юрием Васильевым мы сделали это. Родилась песня», — рассказл он на своей странице в Instagram.

Олешко перед написанием композиции получил одобрение у Владимира Меньшова. Поддержку в творческих начинаниях также оказала супруга режиссера.

«Несколько раз исполнял эту песню в концертах и один раз на телевидении, но программа не вышла в эфир», — рассказал актер.

Ранее журналист Владимир Толстой прокомментировал новость о смерти известного кинорежиссера и сценариста Владимира Меньшова. Об этом информировала «Парламентская газета».