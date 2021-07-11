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Террорист Брейвик может продать права на картину о своей жизни за 10 млн долларов
Происшествия
Террорист Брейвик может продать права на картину о своей жизни за 10 млн долларов
wikipedia.org  /  Cliff/CC BY 2.0

Осло, 11 июля. Террорист из Норвегии Андрес Брейвик хочет продать права на фильм и книгу о своей жизни за 10 миллионов долларов.

Брейвик арестован за теракт, который он совершил 22 июля 2011 года в Норвегии. Сообщается, что 42-летний террорист направил 20 писем режиссерам с просьбой поведать его историю. Он также изъявил желание дать интервью.

Брейвик отбывает 21 год лишения свободы. За это время он написал сценарий картины и свою биографию. Материал он готов продать за 10 миллионов долларов.

Ранее RT сообщал, что правоохранители задержали двух человек, которые осквернили памятник жертвам Брейвика. Инцидент произошел в городе Тенсберг в Норвегии.

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