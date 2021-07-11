Финансист назвал оптимальное соотношение дохода и платежа по ипотеке

Москва, 11 июля. Оптимальный ежемесячный платеж по ипотеке должен составлять 50% от дохода. Об этом заявил директор по продуктам платформы залогового кредитования Online-Ipoteka Дмитрий Питецкий.

Оптимальное соотношение платежа/дохода заемщика в 40-50% позволит сохранить качество жизни и отложить определенную сумму на черный день, сказал финансист в интервью РИА Новости.

По словам Питецкого, если ежемесячный платеж по ипотечному кредитованию составляет 70-80% от дохода, то стоит задуматься о рефинансировании задолженности или дополнительных источниках заработка. Также специалист посоветовал увеличить срок ипотеки для сокращения ежемесячной долговой нагрузки.

Недавно аналитики банка «ВТБ» назвали регионы, где продление программы льготного жилищного кредитования после 1 июля на новых условиях окажется особенно выгодным.