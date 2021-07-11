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Дастин Порье сломал ногу Конору Макгрегору на турнире UFC 264
Спорт
Дастин Порье сломал ногу Конору Макгрегору на турнире UFC 264
Global Look Press  /  Jeff Bottari/Keystone Press Agency

Лас-Вегас, 11 июля. Американский боец MMA Дастин Порье и ирландец Конор Макгрегор встретились на турнире UFC 264 на «T-Mobile Арене».

Порье выигрывает Макгрегора техническим нокаутом в первом раунде. Теперь на его счету 28 победы и шесть поражений в смешанных единоборствах. У Конора 22 победы и шесть поражений.

Напомним, что противостояние между ирландцем и американцем продолжается с 2014 года. Тогда Макгрегор нокаутировал Порье всего за несколько минут. В прошлом году Порье взял реванш и отомстил.

Ранее бойцы устроили трэш-ток во время процедуры взвешивания.

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