Российский путешественник Конюхов начинает экспедицию на Северный полюс

Мурманск, 11 июля. Российский путешественник Федор Конюхов начинает в воскресенье свой путь из Мурманска на Северный полюс в рамках одиночной полярной экспедиции.

Сообщается, что Конюхову предстоит провести две недели за изучением интенсивности таяния арктических льдов и пути их дрейфа. Его официальный сайт сообщил, что доставкой Конюхова к самой северной точке Земли будет заниматься ледокол «50 лет Победы», передает РИА Новости.

Российский исследователь разобьет мини-станцию на льдине, на которой он проведет две недели, при этом дрейфуя по Северному Ледовитому океану.

Ранее RT сообщало о воспоминаниях Конюхова о путешествии на Южный полюс. Оно прошло 25 лет назад, а продолжительность составила больше двух месяцев.