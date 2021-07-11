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Ученые развеяли миф об идеальном размере мужского достоинства для секса
Наука
Ученые развеяли миф об идеальном размере мужского достоинства для секса
pixabay.com

Москва, 11 июля. Опрос показал, что женщины по-разному относятся к размеру мужского полового органа. Ученые считают, что идеального стандарта не существует.

Согласно информации от университета в Шотландии, нет оптимального размера мужского члена, который мог бы удовлетворить любую женщину во время полового акта. Это утверждение подтверждается недавним опросом, в котором приняли участие 300 представительниц прекрасного пола. Об этом сообщает ИноСМИ.

Ученые давно определили, что стандартным является половой член длиной 13-16 см, шириной около 4,5 см. Примерно 31% респондентов ответили, что их устраивает такой размер. Еще 52% считают, что мужское достоинство должно быть 15-20 см. Всего 3% женщин признались, что им достаточно и 10 см, а еще 5% предпочитают большие размеры, около 25 см.

Однако многие участницы опроса отметили, что важен не только размер. Для многих этот параметр отходит на второй план, если партнер имеет подходящую фигуру. Также важным аспектом в интимных отношениях является характер мужчины. Около 37% женщин отметили, что любят заботливых партнеров, а еще 25% считают необходимым наличие опыта и навыков в сексе.

Ранее сексолог Ольга Кетоева рассказала Федеральному агентству новостей о том, что после вакцинации от коронавируса сексом нужно заниматься как можно чаще.

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