«Зачем им это»: шведы осудили пропаганду ЛГБТ среди детей

Стокгольм, 11 июля. Демократы Швеции не поддержали Европарламент, осуждающий запрет ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних жителей Венгрии. В Сети обсудили эту ситуацию.

В четверг 8 июля Европейский парламент выступил против принятия закона в Венгрии, который запрещает ЛГБТ-пропаганду среди детской категории населения государства. Шведская демократия, которая не поддержала остальных политиков, заявила, что это исключительно проблема Будапешта. Об этом сообщает Regnum.

«Зачем это показывать детям? Дайте им расти и познавать себя самостоятельно, без влияния мнений и взглядов, сформированных взрослыми», — предложил Thomas K.

Ana M. считает, что дети должны любить свое тело таким, какое оно есть. Важно, чтобы они научились этому до того, как поняли, что его можно изменить при помощи медицины.

«Дети имеют право жить в мире, не знакомясь преждевременно с вопросами секса», — считает Totte D.

Erik A. подчеркнул, что интерсекциональность, вопросы гендера и остальная чепуха не относятся к ценностям ЕС. Европу построили на философии Древней Греции, римском праве и христианстве. Именно шведские демократы отстаивают интересы Евросоюза.

Ранее стало известно, что Венгрия оказалась на грани исключения из Европейского союза. Поводом стал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных ценностей, который вступает в силу 7 июля.