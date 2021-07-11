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Врачи раскрыли способ исправить нос без хирургии

  /   Обновлено: 11 июля 2021 07:24
Наука
Врачи раскрыли способ исправить нос без хирургии
pixabay.com  /  Pexels

Триполи, 11 июля. Искривление носа еще не повод проводить ринопластику. В некоторых ситуациях есть безоперационные методы восстановить естественную форму.

Не во всех ситуациях искривление носовой перегородки заметно. Однако его можно определить по таким симптомам, как частые кровотечения, головная боль, храп и заложенность с одной стороны. Об этом сообщает ливийский портал 218 TV.

«Если искривление носа носит чисто эстетический характер, то есть не вызывает никаких проблем с дыханием, то можно использовать филлеры», — говорится в материале.

В их составе есть такие натуральные компоненты как коллаген, гиалуроновая кислота, а также жировые клетки. В подавляющем большинстве случаев инъекции не наносят организму человека вреда. Врач вводит филлеры в необходимую часть носа, что позволяет восстановить его симметричную форму. Сама процедура занимает около минуты и является одним из наиболее популярных безоперационных методов коррекции носа.

Ранее японский врач рассказал, как людям с гипертонией можно понизить артериальное давление. Исследования показали, что улучшить самочувствие можно с помощью аэробных упражнений.

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здоровье нос ринопластика
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