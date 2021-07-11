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Ученый РАН призвал россиян забыть про чипирование из-за COVID-19

  /   Обновлено: 11 июля 2021 07:23
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Общество
Ученый РАН призвал россиян забыть про чипирование из-за COVID-19
Global Look Press  /  Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

Новосибирск, 11 июля. Вакцинирование и ношение масок защитят и помогут справиться с коронавирусом, про чипирование надо забывать, заявил доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Сторонники теории заговора считают, что COVID-19 дело рук Билла Гейтса, который под предлогом вакцинации предложил ввести в организмы людей микросхемы для слежения. Ученый РАН призвал россиян быть сознательными, забыть про «чипирование». Он напомнил об эффективности вакцин против коронавируса и заявил о необходимости производства большего числа доз препаратов.

«Вакцина помогает и маски помогают. Только надо дурь выбить про «5G», про «потепление», про «чипирование» и прочие вещи», цитируют РИА Новости ученого.

Ранее сообщалось, что российская вакцина «КовиВак» показала эффективность против штамма SARS-CoV-2 «Дельта».

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вакцина чипирование коронавирус нетесов
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