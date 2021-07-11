Японцы расстроены улучшением качества жизни на Южных Курилах

Токио, 11 июля. Южная часть Курильских островов получит газ, что говорит об улучшении жизни россиян. Однако в Японии опечалены этими новостями. Они считают, что так Москва усиливает свой контроль.

С октября по декабрь 2023 года на острове Итуруп запустят новый терминал, а также предприятие, которое будет принимать и перерабатывать сжиженный природный газ. Сахалинская администрация планирует построить аналогичный завод и на Кунашире. Об этом сообщает ИноСМИ.

Местные жители радуются, поскольку считают появление газа историческим событием. Однако японцы расстроены этим фактом, поскольку подобные шаги России усугубляют для них процесс возврата островов под контроль Токио.

«Никаких островов обратно мы сейчас не получим. Нужно изменить подходы к России: экономическое сотрудничество только в выгодных для японского бизнеса проектах, все остальное — прекратить», — отметил oxd.

Другой пользователь уверен, что Япония должна вводить экономические санкции против России, а также Южной Кореи и Китая. По его мнению, стране нужно усиливать армию, поскольку это является прямым доказательством силы государства.

«Разве еще со времен Абэ не было ясно, что ничего мы с нашими северными островами не добьемся? Ведь Россия нам ясно на это указывала. Вот и потерпела наша политика в отношении России полный провал!» — резюмировал oka.

Ранее японские журналисты отметили, что Токио должен поменять ошибочную политику в отношении Москвы.