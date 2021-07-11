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Британцы высмеяли США за страх перед ядерной войной
Общество
Британцы высмеяли США за страх перед ядерной войной
ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 11 июля. Пентагон выпустил доклад о ядерных операциях. В США опасаются за наращивание ядерного вооружения в мире. Однако в Британии высмеяли заявление Вашингтона.

Министерство обороны США обвиняет Россию и Китай в том, что они улучшают и расширяют свой арсенал. Северная Корея продолжает испытания ракет, а Иран может воплотить свои ядерные проекты в течение года. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Мне вот кажется, что в сумасшедшем клоунском мире, где мы живем, Китай и Россия вполне обойдутся без серьезного оружия. Они могут просто обратиться к нашим солдатам «неправильным» местоимением — и этого вполне хватит, чтобы вывести их из строя», — пошутил Roast Turkey v2.0.

levis502 считает, что в Соединенных Штатах сейчас самая слабая администрация за всю историю страны. Президент США Джо Байден продаст государство.

«Вот что происходит, когда президент США — трусливый пес. Байден — это, считай, второе пришествие глупого осла по имени Джимми Картер», — отметил A.Kanowski.

Truegossipgirl уверена, что Китай уже покорил мир. Сделал он это экономически, не сделав ни одного выстрела.

«Контроль над миром? Вот как нормальные американцы думают? Тогда неудивительно, что США воюют всю свою историю», — резюмировал nelly111.

Ранее издание Daily Express опубликовало список из шести регионов мира, где вероятнее всего в 2021 году может начаться третья мировая война.

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сша пентагон ядерное оружие
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