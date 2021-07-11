Ушел из жизни госпитализированный экс-президент FIS Каспер

Берн, 11 июля. Скончался бывший президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер.

Каспер работал в федерации 46 лет. Последние 23 года он провел на посту президента FIS. Он перестал занимать эту должность около месяца назад. Йохана Элиаша избрали его преемником 4 июня.

Каспера за несколько дней до объявления преемника госпитализировали. В больнице он находился до самой смерти.

Ранее сообщалось, что скончался ведущий шоу «Невероятно интересные истории» Алексей Каминанте. Ему был 51 год.