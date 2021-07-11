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Похолодание снизит вероятность новых природных пожаров в Челябинской области
Происшествия
Похолодание снизит вероятность новых природных пожаров в Челябинской области
36.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области

Челябинск, 11 июля. Пришедшее в Челябинскую область похолодание улучшит ситуацию с природными пожарами, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик напомнил, что в июне на Урале выпало мало осадков, что сказалось на количестве пожаров в регионе. Но теперь температурный режим меняется.

«Сейчас происходят значительные изменения температурного режима с севера перемещаются холодные воздушные массы, потому буквально за три часа 10 июля температура понизилась с 30 до 20 градусов. Условий уже для возникновения лесных пожаров в Челябинской области будет мало», сообщил ТАСС Вильфанд.

Крупные очаги возгораний возникли в регионе из-за жаркой погоды, дефицита осадков в июне и усиления ветрового режима перед похолоданием, что привело к стремительному распространению пожаров. В то же время синоптик подчеркнул, что погодные условия не отменяют антропогенного фактора.

Ранее сообщалось, что пройденная огнем площадь в Челябинской области составляет 14 тыс. га леса, площадь активного горения 20 га. От лесных пожаров в регионе пострадали 18 человек. Люди жалуются на стресс, давление и воспаление глаз из-за задымления.

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челябинская область пожары вильфанд
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