Похолодание снизит вероятность новых природных пожаров в Челябинской области

Челябинск, 11 июля. Пришедшее в Челябинскую область похолодание улучшит ситуацию с природными пожарами, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик напомнил, что в июне на Урале выпало мало осадков, что сказалось на количестве пожаров в регионе. Но теперь температурный режим меняется.

«Сейчас происходят значительные изменения температурного режима — с севера перемещаются холодные воздушные массы, потому буквально за три часа 10 июля температура понизилась с 30 до 20 градусов. Условий уже для возникновения лесных пожаров в Челябинской области будет мало», — сообщил ТАСС Вильфанд.

Крупные очаги возгораний возникли в регионе из-за жаркой погоды, дефицита осадков в июне и усиления ветрового режима перед похолоданием, что привело к стремительному распространению пожаров. В то же время синоптик подчеркнул, что погодные условия не отменяют антропогенного фактора.

Ранее сообщалось, что пройденная огнем площадь в Челябинской области составляет 14 тыс. га леса, площадь активного горения — 20 га. От лесных пожаров в регионе пострадали 18 человек. Люди жалуются на стресс, давление и воспаление глаз из-за задымления.