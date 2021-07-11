Устаревшие консоли PlayStation 4 и Xbox One исчезают из крупных магазинов

Вашингтон, 11 июля. Sony и Microsoft не смогли удовлетворить спрос на предыдущее поколение консолей. Тотальный дефицит добрался до PlayStation 4 и Xbox One.

Несмотря на то, что последний год все внимание геймеров приковано к PlayStation 5 и Xbox Series X и Series S, у желающих купить предыдущего поколения также возникнут проблемы. Приставки PS4/PS4 Pro и Xbox One X/S закончились у Amazon, Target, Walmart или даже GameStop. Магазины не получают новые партии приставок уже несколько недель. Эта проблема наблюдается как в США, так и во многих других странах.

Примечательно, что эти модели еще не сняты с производства, и для них используются другие комплектующие. Пользователи жалуются, что некоторые интернет-магазины предлагают PS4/PS4 Pro и Xbox One X/S по завышенной цене. Об этом пишет авторитетное издание Kotaku.

Ранее инди-разработчик обвинил PlayStation в предвзятой политике продвижения игр.