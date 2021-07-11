Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 08:43
08:37
Происшествия
ФАН опубликовало видео массового ДТП на Каширском шоссе в Москве
08:33
Шоу-бизнес
Красный Страж может вернуться в киновселенную Marvel
08:30
Происшествия
Многоквартирный дом полностью сгорел в ямальском Тарко-Сале
08:15
Общество
Pfizer уведомит власти США о необходимости третьего укола вакцины от COVID-19
08:12
Политика
Крым раскритиковал идею Киева депортировать россиян с полуострова
08:12
Происшествия
Молодая женщина выпала из окна высотки в Новосибирске и погибла
08:10
Общество
Три рецепта кваса, которые можно приготовить в домашних условиях
08:02
Общество
Российский ученый объяснил причину бессимптомного течения COVID-19
08:00
Весь мир
Бомбардировщики Ту-160 прилетели на Чукотку в рамках учений дальней авиации
08:00
Общество
Петров день и «ночь бесчинств»: что за праздник, традиции, что нельзя делать 12 июля
Все новости

Устаревшие консоли PlayStation 4 и Xbox One исчезают из крупных магазинов
Технологии
Устаревшие консоли PlayStation 4 и Xbox One исчезают из крупных магазинов
Pr Scr youtube.com  /  Playstation

Вашингтон, 11 июля. Sony и Microsoft не смогли удовлетворить спрос на предыдущее поколение консолей. Тотальный дефицит добрался до PlayStation 4 и Xbox One.

Несмотря на то, что последний год все внимание геймеров приковано к PlayStation 5 и Xbox Series X и Series S, у желающих купить предыдущего поколения также возникнут проблемы. Приставки PS4/PS4 Pro и Xbox One X/S закончились у Amazon, Target, Walmart или даже GameStop. Магазины не получают новые партии приставок уже несколько недель. Эта проблема наблюдается как в США, так и во многих других странах.

Примечательно, что эти модели еще не сняты с производства, и для них используются другие комплектующие. Пользователи жалуются, что некоторые интернет-магазины предлагают PS4/PS4 Pro и Xbox One X/S по завышенной цене. Об этом пишет авторитетное издание Kotaku.

Ранее инди-разработчик обвинил PlayStation в предвзятой политике продвижения игр.

Вернуться назад

playstation приставка xbox
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru