Киев наградил капитана эсминца Defender медалью «Защитник Украины»

Одесса, 11 июля. Украинские власти наградили медалью «Защитник Украины» капитана эсминца ВМС Великобритании Defender Винсента Оуэна по итогам международных учений НАТО Sea Breeze 2021.

Церемония награждения состоялась в Доме офицеров в Одессе. Награду вручил командующий Военно-морскими силами ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Ранее сообщалось, что 23 июня эсминец ВМС Великобритании нарушил государственную границу России. Судно на три километра углубилось в территориальные воды страны и покинуло их только после предупредительной стрельбы российских военных.

Министерство обороны России расценивает действия эсминца как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Военное ведомство призвало Лондон провести расследование действий экипажа корабля для недопущения подобных инцидентов в будущем.