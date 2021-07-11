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Сенат Гаити перенес инаугурацию временного президента на неопределенный срок
Политика
Сенат Гаити перенес инаугурацию временного президента на неопределенный срок
wikipedia.com

Порт-о-Пренс, 11 июля. Гаитянский сенат отложил инаугурацию временного президента после убийства Жовенеля Моиза.

Спикер Сената Гаити Жозеф Ламбер рассказал, что его инаугурация отложена. Об этом он написал в Twitter в субботу.

«Сенаторы решили отложить приведение к присяге, назначенное на сегодняшний день. Они хотят присутствовать в полном составе. Крайне необходимо возродить надежду в нашей стране», рассказал Ламбер.

Ранее Сенат (верхняя палата парламента) Гаити в своей резолюции провозгласил председателя Жозефа Ламбера временным президентом. Об этом сообщает местная пресса. Назначение Жозефа Ламбера на должность временного президента после смерти Жовенеля Моиза поддержали восемь сенаторов из десяти.

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