Вакцина «КовиВак» закончилась в Москве за один день

Москва, 11 июля. Вакцина от коронавируса «КовиВак», которая появилась в наличии в Москве в субботу утром, закончилась. Об этом сообщается на сайте главы столицы.

Информация о поставке вакцины «КовиВак» появилась на сайте мэра Москвы в субботу утром. Также там отмечалось, что привиться препаратом от COVID-19 можно с 10 июля в 14 павильонах «Здоровая Москва». Всего было доставлено 850 доз. Несмотря на 30-градусную жару, жители столицы выстраивались за прививкой в очередь.

В ночь на 11 июля на сайте мэра Москвы появилось сообщение, что препарата «КовиВак» больше нет в наличии. Поставка вакцины ожидается от Минздрава России.

Недавно Центр имени Чумакова провел исследования, которые показали высокую эффективность вакцины от коронавируса «КовиВак» в борьбе со штаммом «Дельта».