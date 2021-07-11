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Вакцина «КовиВак» закончилась в Москве за один день
Общество
Вакцина «КовиВак» закончилась в Москве за один день
Prc Scr YouTube  /  Новости на Первом канале

Москва, 11 июля. Вакцина от коронавируса «КовиВак», которая появилась в наличии в Москве в субботу утром, закончилась. Об этом сообщается на сайте главы столицы.

Информация о поставке вакцины «КовиВак» появилась на сайте мэра Москвы в субботу утром. Также там отмечалось, что привиться препаратом от COVID-19 можно с 10 июля в 14 павильонах «Здоровая Москва». Всего было доставлено 850 доз. Несмотря на 30-градусную жару, жители столицы выстраивались за прививкой в очередь.

В ночь на 11 июля на сайте мэра Москвы появилось сообщение, что препарата «КовиВак» больше нет в наличии. Поставка вакцины ожидается от Минздрава России.

Недавно Центр имени Чумакова провел исследования, которые показали высокую эффективность вакцины от коронавируса «КовиВак» в борьбе со штаммом «Дельта».

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