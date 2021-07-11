Ученый объяснил зависимость числа волн коронавируса от вакцинации

Москва, 11 июля. Число новых волн и судьба всей эпидемии коронавируса зависит от поведения людей. Об этом заявил вирусолог Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

Специалист отметил в беседе с РИА Новости, что волн будет бесконечно много, если люди будут относится к эпидемии безответственно. Варианты вируса возникают по ряду причин, в том числе в момент долгой и медленной вакцинации.

Академик РАН также отметил, что новые варианты коронавируса возникают по несколько другой причине. Так, люди с иммунодефицитами и лечащиеся от онкозаболеваний применяют иммуносупрессивные препараты. Из-за этого вирусы долго у них циркулируют, из-за чего возникают его измененные формы.

"Но таких людей мало. А людей, которые не вакцинируются и общаются с людьми из разных стран, много", — подчеркнул специалист.

Самым главным методом борьбы с коронавирусом должна стать быстрая всеобщая вакцинация. Это не оставит вирусу лазеек для изменений, заявил он. Специалист подчеркнул, что судьба пандемии целиком зависит от поведения людей.

Ранее профессор иммунологии заявил о неизбежности четвертой волны COVID-19 в Европе. Число заражений новым штаммом коронавируса «Дельта» и «Дельта плюс» растет, заявил он.