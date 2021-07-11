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Тренер по бегу назвал пользу отказа от лифта
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Тренер по бегу назвал пользу отказа от лифта
wikipedia.org  /  Andreas Tille/CC BY-SA 4.0

Москва, 11 июля. Тренер по бегу и функциональной подготовке Евгений Шувакин рассказал об изменениях в самочувствии при ходьбе по лестнице.

Ежедневная ходьба по лестнице хорошо тренирует мышцы пресса, голеней, ягодиц и бедер. Об этом Шувакин рассказал РИА Новости.

«Для большего эффекта можно делать шаг шире, держать осанку и не сутулиться, сознательно напрягать мышцы пресса и ягодиц. Так вы обеспечите себе нагрузку для дыхательной системы, укрепите сердце и сосуды», сказал он.

Однако эффект можно будет увидеть при систематических подъемах по лестнице. Тренажер «степпер» имитирует такую ходьбу по ступенькам, но для занятий на нем нужно посещать тренажерных зал, что не так доступно, как обычная лестница. Ходьба по лестнице увеличит ежедневную активность и улучшит жизненный тонус.

Ранее врач Владимир Хорошев назвал безопасные и полезные поверхности для ходьбы босиком. Полезной может оказаться ходьба по гальке, песку и траве. В такие моменты тренируются суставы ног, при этом активируется большое количество биологических точек.

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здоровье ходьба лестница
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