Аналитик TeleTrade назвал наиболее уязвимые в ближайшее время валюты

Москва, 11 июля. Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман назвал влияющие на рубль факторы и перечислил наиболее уязвимые в близкой перспективе валюты.

По словам специалиста, рубль переходит к горизонту 74-75 единиц за доллар и 87,8-89 — за евро. На курс национальной валюты влияет удар, нанесенный по рисковым активам. На рубль также будут оказывать давление внешние факторы и повышение масштабов покупки валюты Минфином России согласно бюджетному правилу.

Поддержит национальную валюту ожидание увеличения ключевой ставки 23 июля с 5,5% до 6%.

«В зависимости от непростых перипетий коридор вероятных колебаний курса На неделю может быть широк: 72,1-75,9 рубля за доллар и 86,7-89,8 рубля за евро», — цитирует аналитика «Российская газета».

В случае усиления рисков в близкой перспективе давление также будут испытывать валюты экспортеров сырья и развивающихся рынков, считает Гойхман. К таким валютам аналитик отнес австралийский, канадский и новозеландский доллары, турецкую лиру, норвежскую крону, мексиканский песо, бразильский реал и прочие. Преимущество могут получить традиционные «защитные» валюты: американский доллар, японская йена и швейцарский франк.

Ранее генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев заявил, что девальвационный вклад ежедневных покупок долларов на внутреннем рынке и из продажи на внешнем рынке можно оценить в диапазоне 5–10%, сообщает RT. По словам специалиста, без этой скупки курс доллара находился бы в диапазоне 65–70 рублей за единицу.