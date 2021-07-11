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Названа главная опасность развития искусственного интеллекта
Технологии
Названа главная опасность развития искусственного интеллекта
pixabay.com  /  geralt

Москва, 11 июля. Вирусы нового поколения смогут имитировать человеческое поведение и производить «разведку» в цифровой среде организаций. Названы главные угрозы искусственного интеллекта.

Аналитики предсказывают рост рынка технологий искусственного интеллекта в секторе кибербезопасности более, чем на 20% ежегодно. К 2027 году его объем может достичь 46,3 млрд долларов. Об этом сообщили компании ESET, которая разрабатывает решения в области компьютерной безопасности, «Российской газете».

Активное внедрение искусственного интеллекта создает новые угрозы для кибербезопасности. В ближайшее время появятся три типа таких угроз. Об этом рассказал руководитель направления Threat Intelligence Александр Пирожков.

«Во-первых, вредоносные программы на основе ИИ смогут выдавать себя за доверенных пользователей, изучив нюансы поведения и коммуникации человека в электронной переписке и социальных сетях. То есть вирусы будут воспроизводить стиль письма конкретного пользователя и такие сообщения будет практически невозможно отличить от подлинных», сказал он.

Второй угрозой является способность вредить в фоновом режиме. Третья угроза высокая скорость принятия решений и анализа. Искусственный интеллект не будет тратить время на ресурсы и обработку данных.

Бойцы объединения Восточного военного округа (ВВО) готовятся к грядущему военно-техническому форуму «Армия-2021». В этом году на нем покажут новинки с искусственным интеллектом. Форум «Армия-2021» состоится в августе.

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кибербезопасность искусственный интеллект нейросеть
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