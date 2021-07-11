Кручу-верчу, сделать фарш хочу: выбираем электрическую мясорубку для дома

Фарш, приготовленный в домашних условиях, как ни крути, получается более вкусным, дешевым и качественным — к такому выводу рано или поздно приходят большинство домашних хозяек. Ведь контролируя процесс приготовления этого популярного полуфабриката, вы будете иметь точное представление о том, какие ингредиенты входят в его состав. Остается решить всего лишь один вопрос — как выбрать хорошую мясорубку. Сегодня мы расскажем о том, на какие характеристики современных моделей мясорубок следует обращать внимание при выборе, а также соберем традиционный рейтинг лучших бытовых электромясорубок 2021 года для потребителей с разными кулинарными предпочтениями и финансовыми возможностями.

Какими бывают мясорубки?

Выбирая мясорубку для бытового использования, прежде всего следует отталкиваться от того, насколько часто вы намерены ее использовать и какие блюда планируете готовить прежде всего. Условно эти бытовые агрегаты принято разделять на две группы — механические и электрические. Первые из них имеют несложную конструкцию и приводятся в действие поворотами ручки. Таким образом, очевидным недостатком механических моделей является необходимость прикладывать определенные усилия для приготовления фарша. Кроме того, процесс будет занимать гораздо больше времени. Что же касается электрических моделей, они являются полностью автоматизированными, так что, пользователю достаточно лишь запустить агрегат и погрузить в рабочий лоток нужные ингредиенты. В свою очередь, электромясорубки можно разделить на несколько классов:

Класс премиум (или, другими словами, класс А). Такие мясорубки рассчитаны на перемалывание очень больших объемов мяса, рыбы и других продуктов, которые используют для приготовления фарша. Безусловно, они имеют и более высокую стоимость. По этим причинам агрегаты премиум-класса больше подходят для коммерческого использования.

Многофункциональные агрегаты (класс В). Эти электромясорубки представляют собой передовые устройства, рассчитанные на решение сразу нескольких кулинарных задач, для этого они снабжены широким вспомогательным ассортиментом ножей, терок, решеток и насадок.

Бюджетный класс (класс С). Электрические мясорубки, которые относятся к этой категории, наделены мощностью настолько минимальной, чтобы быть в состоянии удовлетворить потребности в приготовлении фарша для небольшой семьи из 3-5 человек. Также эти бытовые приборы не предусматривают оснащение вспомогательными режимами и функционалом.

Главные достоинства и недостатки электрической мясорубки для дома

Наличие электромясорубки на вашей кухне обусловлено множеством преимуществ, которыми обладает этот бытовой прибор. В первую очередь, выбор может осуществляться из множества моделей, наделенных разными техническими характеристиками и функционалом, в зависимости от бюджета семьи. Так что, отвечая на вопрос, сколько стоит электрическая мясорубка, можно сказать, что ценовая политика производителей охватывает широкий диапазон финансовых возможностей, от самых скромных до условно «безлимитных». Во-вторых, в сравнении с механическими аналогами даже самая бюджетная электромясорубка обеспечивает высочайшую мощность и отличную производительность. В-третьих, агрегат прост и удобен в эксплуатации и требует минимального вмешательства человека: достаточно лишь загрузить необходимые ингредиенты будущего фарша в специальный отсек и нажать кнопку «пуск». В-четвертых, в комплект поставки электрической мясорубки, даже принадлежащей к средней ценовой категории, входит немалое количество дополнительных насадок и аксессуаров, значительно расширяющих как возможности самого агрегата, так и ваши кулинарные горизонты. И, наконец, результатом работы техники неизменно остается высокое качество и однородность конечного продукта.

Между тем как у любого бытового агрегата, у электромясорубки существуют и свои минусы. Это прежде всего ее зависимость от электроэнергии. Кроме того, агрегат занимает достаточно много места на кухне и издает шум в процессе работы. Вдобавок срок эксплуатации электрических мясорубок, в отличие от механических, ограничен, а их стоимость более высока.

На какие характеристики стоит обращать внимание, выбирая электрическую мясорубку?

Выбор электромясорубки предполагает индивидуальный подход, учитывающий такие факторы, как планируемые объемы приготовления домашнего фарша, состав семьи, финансовые возможности, индивидуальные предпочтения и многое другое. Кроме того, чтобы не ошибиться при покупке, следует проанализировать технические характеристики этих бытовых агрегатов. Рассмотрим ключевые аспекты выбора.

Материалы изготовления корпуса и основных деталей. Основными материалами корпуса выступают нержавеющая сталь, сплавы металлов и ударопрочный пластик. Безусловно, именно пластик более всего экономит финансы и способствует уменьшению веса агрегата, а также, вопреки распространенному мнению, обладает долговечностью. Что же касается категории важнейших деталей, то в нее попадают шнек, решетки, гайка-нож и насадки. Лучше всего выбирать модель с ножом из нержавеющей стали, в то время как другие детали вполне могут быть изготовлены из кремниево-алюминиевого сплава. Многие также интересуются материалом изготовления шестерни, однако определить его невозможно, не разобрав всю конструкцию. Так или иначе, для изготовления бюджетных и средних по стоимости агрегатов применяют как металл, так и пластик, и это значительно влияет на цену. Но многие пользователи, опять же, утверждают, что на практике мясорубки электрические с металлическими шестернями не более долговечны, чем «пластиковые» аналоги. Также при анализе конструкции агрегата следует обращать внимание на надежность фиксаторов деталей.

Производительность. Не путайте этот параметр с мощностью мясорубки. Для домашнего применения вполне достаточно производительности до 1,5-2 кг фарша в минуту.

Мощность. Бытовые электромясорубки наделены мощностью в диапазоне от 400 до 2000 Вт. При этом надо понимать, что значение максимальной мощности обозначает допустимый верхний предел эксплуатации, рассчитанный на работу продолжительностью не более минуты — например, при прокручивании хрящей и жил, а значение номинальной мощности указывает на то, что она работает в этом режиме постоянно. Так или иначе, после 10-15 минут непрерывной работы мясорубку рекомендовано «остудить».

Уровень шума. Не издавать шум в процессе работы мясорубка электрическая просто не может, и это касается всех моделей. Однако чем меньше шум — тем комфортнее работа с агрегатом. Приемлемые показатели шума для уха человека находятся в диапазоне от 60 до 70 дБ.

Комплектация. Некоторые мясорубки, как уже было сказано, дополняют насадками и аксессуарами. Это может быть соковыжималка, насадка для кеббе и колбасок, терка, овощерезка, формочки для котлет и другие приспособления для вашего удобства. Но основной насадкой все же выступает, собственно, мясорубка.

Удобство эксплуатации и безопасность. Приобретая агрегат, обратите внимание не только на внешнюю простоту работы с ним, но и на особенности «технического обслуживания» — сложность очистки внутренних деталей, тип фиксации насадок, наличие функции реверса на случай если слишком жесткое мясо «зажевало» и т. д. Также для многих важную роль играет длина шнура. И, конечно же, мясорубке электрической, даже недорогой, совсем не помешает наличие функции защиты двигателя и возможность автоотключения при длительном бездействии агрегата.

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Какую электромясорубку лучше всего купить для дома в 2021 году: рейтинг топ-7 по версии ФАН

Так как к бытовой технике из года в год предъявляют все более серьезные требования, не исключено, что модели, которые были наиболее востребованными еще год назад, сегодня не утратили былую популярность. С учетом ключевых параметров и технических характеристик, а также отзывов реальных пользователей, мы составили краткий рейтинг моделей-лидеров 2021 года из числа домашних мясорубок электрического типа, для наибольшей наглядности сопроводив их фотографиями.

Электромясорубка Bosch MFW 45020/45120

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Техника Бош издавна отличалась высоким качеством и с момента своего появления на рынке завоевала доверие потребителей. Это в полной мере относится и к мясорубкам, произведенным под этим брендом. Представленная модель демонстрирует высокую скорость и простоту сборки и общую надежность, срок ее службы составляет от трех лет и более. Агрегат имеет производительность 2,7 кг/мин, наделен несколькими насадками — для приготовления фарша, колбас и кеббе, а кроме того оснащен удобным объемным лотком с толкателем. Безопасность работы обеспечивают система реверса, защита двигателя от перегрузки, а также наличие нескользящих ножек.

Мясорубка электрическая Wollmer M901

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Этот агрегат заставил уже многих пользователей пожалеть о том, что не купили его раньше. Модель прокручивает фарш со скоростью 2,5 кг в минуту, что обеспечивает потребности даже большой семьи. При этом в комплектацию вошли три диска для фарша и две оригинальные насадки — для кеббе и колбас. Агрегат демонстрирует удобство и безопасность работы, благодаря встроенной системе реверса, защите двигателя и наличию прорезиненных ножек, препятствующих скольжению конструкции по поверхности стола. Правда, цена модели может показаться слишком высокой, однако стоит учесть, что корпус и лоток выполнены из металла, а срок службы агрегата составляет более пяти лет.

Мясорубка электрическая Rauberg RMG-033QM

yandex.market.ru /

В этой модели пользователей привлекает не только высокое качество конечного продукта — мясного или мясо-овощного фарша, но и исключительное удобство эксплуатации и технического обслуживания конструкции. Да и собрать этот агрегат способен даже школьник, не прибегая к помощи инструкции. Мясорубка относится к средней ценовой категории, однако помимо обычных дисков для фарша снабжена дополнительными насадками, позволяющими домашней хозяйке быстро приготовить кеббе и колбасы. Лоток модели сделан из металла, а материалом корпуса выступает пластик, что значительно уменьшает общий вес мясорубки.

Электромясорубка Redmond RMG-1222

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Электрическая мясорубка Редмонд вышла в потребительский топ благодаря тому, что она является бюджетной, но, вместе с тем, гарантирует высокое качество. Да и производительность этой модели — 2 кг/мин — вполне сопоставима с аналогичной характеристикой более дорогих агрегатов. Модель комплектуется толкателем, тремя дисками для фарша и насадками для колбас и кеббе. Двигатель защищен от сгорания, имеется система реверса. Кроме того, особенностью модели является то, что ее можно мыть в посудомоечной машине. Мясорубка компактна и легка, поэтому не займет много места на вашей кухне.

Мясорубка электрическая Moulinex ME 1068

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Эта компактная бюджетная электромясорубка, по сравнению с моделями предыдущего поколения от известного бренда Мулинекс, в первую очередь удивляет своей мощностью: она отлично справляется даже с мелкими косточками и прокруткой замороженного мяса. Кроме того, при прокручивании 1,7 кг фарша в течение минуты модель в процессе работы издаёт совсем мало шума. В комплекте поставки два диска для фарша и насадка для производства колбас. Лоток и корпус модели выполнены из ударопрочного и стойкого пластика, поэтому мясорубка одновременно обеспечивает легкость и продолжительный срок эксплуатации. Имеются реверс и прорезиненные нескользящие ножки.

Мясорубка электрическая Polaris PMG 1874 RUS

yandex.market.ru /

Эта модель, выполненная под известным брендом, обладает высокой производительностью, выдавая 2 кг фарша за одну минуту. Агрегат крепкий и мощный, но вместе с тем компактный, что особенно важно для небольших кухонь. Также хозяйки по достоинству оценят простоту сборки и удобство мытья этой мясорубки. В комплекте с дисками для фарша идут насадка-терка и приспособление для шинковки. Лоток и корпус модели сделаны из добротного пластика. Во многом благодаря этому мясорубка наделена сроком службы от пяти лет, вполне сопоставимым с аналогичной характеристикой более дорогих агрегатов. Имеются система реверса и защита двигателя.

Мясорубка электрическая Заря 318-01

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Отечественный бренд Заря получил известность, благодаря отличному соотношению цены и качества. Кроме того, представленная модель электромясорубки наверняка привлечет к себе внимание веселым серо-зеленым корпусом из прочного пластика и сможет стать настоящей «изюминкой», украшающей вашу кухню. Производительности 1,5 кг/мин вполне достаточно для семьи из трех человек. Агрегат довольно легок, компактен и дополнен прорезиненными ножками, не позволяющими мясорубке скользить по рабочей поверхности во время работы. Модель также снабжена «классическим» набором насадок – для колбас и кеббе. Имеется система реверса.