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Бельгийка скончалась после заболевания двумя штаммами COVID-19
Общество
Бельгийка скончалась после заболевания двумя штаммами COVID-19
Агенство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Брюссель, 11 июля. Женщина в возрасте 90 лет скончалась в Бельгии после того, как заразилась одновременно двумя вариантами коронавируса — британским и южноафриканским, сообщает «Франс Пресс».

В марте женщину из города Алсте госпитализировали с признаками коронавируса. Предварительный диагноз подтвердился. Изначально уровень кислорода в крови пациентки был в норме, однако в течение пяти дней ее состояние ухудшилось, что привело к смерти.

Бельгийские медики выяснили, что женщина заразилась разными вариантами вируса она была носителем как штамма «альфа» (британский), так и штамма «бета» (южноафриканский). Случай одновременного заражения несколькими штаммами представят на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных болезней (ECCMID).

Ранее иммунолог Жемчугов объяснил возникновение новых штаммов коронавируса.

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