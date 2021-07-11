Бельгийка скончалась после заболевания двумя штаммами COVID-19

Брюссель, 11 июля. Женщина в возрасте 90 лет скончалась в Бельгии после того, как заразилась одновременно двумя вариантами коронавируса — британским и южноафриканским, сообщает «Франс Пресс».

В марте женщину из города Алсте госпитализировали с признаками коронавируса. Предварительный диагноз подтвердился. Изначально уровень кислорода в крови пациентки был в норме, однако в течение пяти дней ее состояние ухудшилось, что привело к смерти.

Бельгийские медики выяснили, что женщина заразилась разными вариантами вируса — она была носителем как штамма «альфа» (британский), так и штамма «бета» (южноафриканский). Случай одновременного заражения несколькими штаммами представят на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных болезней (ECCMID).

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